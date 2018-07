Meteotsunami Isole Baleari 16 Luglio 2018

Mediterraneo : piccolo ma pericoloso Meteotsunami ha colpito le Isole Baleari : Il 16 luglio 2018 un meteotsunami ha colpito la costa tra le Isole spagnole di Maiorca e Minorca, nell’arcipelago delle Baleari, provocando la morte di un turista tedesco trascinato dalla corrente mentre era in spiaggia, e causando notevoli danni lungo tutta la costa. Numerosi locali e attività commerciali sono stati allagati dall’onda e alcune imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi per poi essere trascinati via, in balia delle forti correnti, ...