I pescatori di vongole dei distretti marittimi di Venezia e Chioggia ottengono la prima

meteoweb.eu

: #Divieti nell' Area Marina Protetta Torre Del Cerrano, il Presidente del #Cogevo non ci sta: 'Basta penalizzare i p… - Cityrumors_it : #Divieti nell' Area Marina Protetta Torre Del Cerrano, il Presidente del #Cogevo non ci sta: 'Basta penalizzare i p… - NuovaScintilla : 10/7. Il presidente del Cogevo (Consorzio gestione vongole) Michele B.Marchi rilancia l'allarme per la presenza di… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La O.P. Bivalvia Veneto Società Cooperativa, in sinergia con il CO.GE.VO. (COnsorzio GEstione) died il CO.GE.VO., ha ottenuto la certificazione MSC (Marine Stewardship Council) per la pesca dellenell’area veneta dell’Adriatico, poiché è stata giudicata sostenibile e ben gestita in seguito ad una valutazione condotta dal certificatore indipendente DNV-GL. Si tratta dellaattività di pesca a ricevere la più importante certificazione di sostenibilità non solo in Italia, ma in tutto il bacino del Mediterraneo. Composta da una flotta artigianale1, l’Organizzazione di Produttori opera nei compartimentidi, e tutte le barche associate che pescanorientrano nella certificazione. Le barche da pesca misurano dagli 11 ai 15 metri e ospitano a bordo una media di 2,5 persone ciascuna, operando 4 giorni alla ...