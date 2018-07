George Clooney batte tutti | è più ricco di Cristiano Ronaldo e Ed Sheeran

George Clooney è l’attore più ricco di sempre : Più di Cristiano Ronaldo, più degli U2, più dei Coldplay. George Clooney guadagna la cifra più alta negli ultimi dodici mesi: ben 239 milioni di dollari che, al netto delle tasse, diventano 180. A rivelarlo è Forbes che, come ogni anno, stila la classifica dei personaggi più influenti e più pagati del mondo. Prima di Clooney, unico attore presente nella classifica insieme a Dwayne Johnson, il campione di boxe Floyd Mayweather, che percepisce un ...

Tom Cruise - messaggio per George Clooney dopo l'incidente / "Sei un attore fantastico. Rimettiti presto" : Tom Cruise, dopo aver saputo dell'incidente in moto in Sardegna, invia un messaggio all'amico George Clooney: "Sei un attore fantastico. Rimettiti presto"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:31:00 GMT)

George Clooney - ecco le foto choc dell'incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

Tom Cruise - un messaggio a George Clooney dopo l'incidente : l'incidente in cui giorni fa è stato coinvolto George Clooney, ha mobilitato persino l'attore Tom Cruise , ora alle prese con il debutto del sesto capitolo di Mission: Impossible. Il Peter Pan di ...

George Clooney - INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA / Foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'impatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

George Clooney incidente in moto il casco gli salva la vita : George Clooney ha avuto un’ incidente in moto in Sardegna per girare la serie tv “Catch 22”: lo schianto è avvenuto poco distante dall’hotel dove alloggia con la produzione. Clooney,che era uscito in scooter, si è scontrato contro il parabrezza di un’automobile e ha sfondato il vetro con la testa nell’impatto: per fortuna indossava il casco, come raccontato da un testimone. Dopo lo schianto, Clooney è stato ...

George Clooney - parla il presunto investitore : «Mi è venuto lui addosso» : Di chi è la colpa? «Ero fermo al centro della carreggiata pronto a svoltare alla mia sinistra quando sono sopraggiunte due moto: la prima ha evitato l'urto, la seconda mi è...

George Clooney al pronto soccorso : incidente con lo scooter vicino a Olbia : L’attore americano George Clooney ha avuto un incidente in Sardegna durante la lavorazione della sua nuova serie tv-evento Comma 22 (titolo originale Catch 22). Il divo di Ocean’s Eleven si trova attualmente in Gallura appunto per le riprese del suo nuovo progetto – di cui è anche regista, attore e produttore esecutivo -, per il quale ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia in Italia finché non saranno finite gli ...

George Clooney ha avuto un incidente : è in ospedale : George Clooney ha avuto un incidente stradale in Sardegna, alla guida del suo scooter. Era appena uscito dall’hotel in cui alloggiava, a Loiri Porto San Paolo, quando è stato investito da un’auto in zona Costa Corallina. Carabinieri, polizia e i soccorsi del 118 dono intervenuti, e l’attore è stato trasportato al Pronto Soccorso di Olbia. Il codice di ricovero è giallo. Quindi non eccessivamente grave. Si pensa si tratti di un ...

INCIDENTE DI George Clooney - L'INVESTITORE/ “Era spaventato e dolonte… ho provato a consolarlo” : L'INVESTITORE di GEORGE CLOONEY, il 68enne dentro la sua Mercedes ha avuto lo scontro con l'attore: “Non sono un pirata della strada, l’ho riconosciuto subito e temevo si fosse fatto male".(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Le immagini dell'incidente di George Clooney : Un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera mostra come è avvenuto l’incidente in cui è rimasto coinvolto l’attore

L’incidente a George Clooney : ecco il momento dell’impatto : L’attore è volato in aria dopo lo scontro con l’auto che stava svoltando (immagini concesse dal Consorzio Costa Corallina)