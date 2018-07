Confindustria contro il Decreto Dignità | frena crescita e lavoro | correggere la

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Antonietta Ricciardi - Confindustria - contro l'idea dell'assessore Cotugno : 'La Bit lancia il Molise in uno scenario mondiale. Un evento ... : "Non siamo d'accordo con l'idea dell'assessore Vincenzo Cotugno di rinunciare alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, proponendo in alternativa un evento promozionale nel Molise", ...

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Girotto ci spiega perché il M5S non è contro Confindustria. Anzi : Decarbonizzazione, economia circolare, è quello che ci chiede l'Europa, ed è quello che ci chiede il buon senso. Non possiamo continuare a consumare e aumentare lo sfruttamente delle risorse in ...

Governo- Confindustria - scontro su decreto dignita' : Confindustria non rappresenta il mondo delle imprese, aggiunge Salvini: 'Io penso al 94% delle imprese italiane che hanno meno di dieci dipendenti'. 'Non siamo contro le imprese, serve una sana ...

Le ragioni di Confindustria contro il decreto 'Dignità' di Di Maio : 'Il decreto-legge 'Dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Questo il primo commento di ...

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl dignità - Di Maio : un colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte : governo non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO : “CONTRO JOBS ACT - PRO IMPRESE/ Ultime notizie : Confindustria boccia il testo : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Dl Dignità - Conte : non siamo contro le imprese. Confindustria : segnale molto negativo : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

"Danni da continua sfida 5S-Lega" Confindustria dichiara la guerra Conte : non siamo contro le aziende : Il decreto dignita' approvato ieri "e' il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, e' un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri. "Come abbiamo sempre sostenuto -prosegue Confindustria- Segui su affaritaliani.it

Confindustria già schierata contro il governo del cambiamento (ma a favore di chi?) : Tra tante cattive nuove, finalmente una buona notizia. Fa bene al cuore sapere che la Confindustria, per la prima volta dal 1962, prende posizione contro il governo. A differenza di 56 anni fa, quando gli industriali si schierarono contro la nazionalizzazione dell’energia elettrica, provvedimento che avrebbe dovuto condurci all’apocalisse socialista, questa volta nemmeno aspettano che si formi un governo, già quello paventato è terribile. Non ...

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Il progetto Isten - incontro in Confindustria Crotone : Migliorare la connessione intermodale tra i porti dei mari Ionico ed Adriatico ed il loro entroterra: è questo l'obiettivo del progetto Isten - Integrated and Sustainable Transport in Efficient ...