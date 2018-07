Balotelli se la spassa a Montecarlo | Mario ‘in love’ con la sua nuova presunta fidanzata

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018)‘in love’ con una misteriosa mora, in piscina aincantato dalle curve della suaUnae misteriosa ragazza mora spunta accanto a. La bellissima ragazza ed il calciatore del Nizza sono stati beccati dai paparazzi di ‘Chi‘ ad amoreggiare in una piscina di. Dopo la relazione con Raffaella Fico, da cui è nata la figlia Pia e la storia con Clelia, da cui è nato Lion, secondogenito dell’attaccante,potrebbe essere di nuovo innamorato. Niente si sa, al contrario, della giovane ragazza accanto al calciatore in Costa Azzurra.L'articolose la‘in love’ con la suaGALLERY SPORTFAIR.