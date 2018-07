Fisco : 4 proposte Fi - giovedì conferenza stampa al Senato : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Un ‘Fisco amico genera fiducia’ a famiglie e imprese, aiuta la produzione, favorisce gli investimenti e la creazione di nuova occupazione. E’ questo il leit motiv su cui si muoverà Forza Italia nel tradurre i suoi programmi elettorali in iniziative parlamentari”. Lo dicono Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, che giovedì 19 ...

"Proposte su credito e Fisco per rilanciare l'economia" : Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Regole del mercato, credito e fisco. Questi i tavoli previsti oggi da Valore Impresa, in occasione degli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni, in corso a Roma. In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per r