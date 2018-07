Pattinaggio artistico | Maurizio Zandron lascia la nazionale azzurra | sarà un atleta

Pattinaggio artistico - Daisuke Takahashi ritorna alle competizioni dopo quattro anni : A volte ritornano. Il pattinatore giapponese Daisuke Takahashi, Campione del Mondo e medaglia di bronzo a Vancouver nel 2010, ha annunciato un clamoroso ritorno alle competizioni dopo aver interrotto l’attività agonistica al seguito delle Olimpiadi di Sochi 2014 concluse in sesta posizione. La notizia è stata comunicata dall’atleta stesso in occasione di una conferenza stampa organizzata a Tokyo il primo Luglio. La decisione sembra ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018-2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. C’è Carolina Kostner! : Nella serata di ieri tramite un comunicato L’ISU ha annunciato i partecipanti della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico. Nella stessa nota è stata anche ufficializzata la sostituzione della Cup Of China con una nuova tappa europea nella città di Helnsiki. Per la gioia dei fan, l’inesauribile Carolina Kostner farà sognare tutto il mondo anche per questa stagione. La pattinatrice altoatesina ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner continua a gareggiare! Nelle starting list del Grand Prix : Carolina Kostner dovrebbe proseguire la propria attività agonistica! La Regina del Ghiaccio risulta infatti iscritta in due tappe del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si disputeranno tra ottobre e dicembre. L’altoatesina, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 e averci fatto sognare ai Mondiali casalinghi, è inserita Nelle starting list del GP di Helsinki (26-28 ottobre, la gara finlandese sostituisce ...

Pattinaggio artistico a rotelle - il bilancio del ct Fabio Hollan : “Le condizioni degli azzurri sono positive - si stanno addentrando sempre di più nel sistema Rollart” : La stagione sportiva di Pattinaggio artistico a rotelle sta entrando nel vivo. Dopo gli importanti appuntamenti del Trofeo Internazionale Fabio Barbieri, l’International German Cup 2018 di Friburgo e il Trofeo Sedmak-Bressan di Opicina (Trieste), nei primi giorni di giugno si sono svolti i primi Campionati Nazionali, quelli della specialità di Obbligatori, prima di una lunga serie di competizioni che vedranno nei Campionati Assoluti di ...

'Pattinando sotto le stelle' - al PalaBCC spettacolo di Pattinaggio artistico : ... che le segue con passione e dedizione negli allenamenti settimanali presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina. Si ringraziano l'allenatore, gli sponsor e le famiglie delle allieve dell'...

Pattinaggio artistico - dietrofront della Cina : annullate le tappe del Grand Prix per la prossima stagione : La Federazione cinese (CSA) nella giornata di mercoledì ha ufficialmente annunciato l’annullamento delle tappe del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico previste per la prossima stagione 2018-2019. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal magazine International Figure Skakting attraverso la testata cinese Xinuanet.it, le ragioni di questa scelta sono due, entrambe strettamente legate all’organizzazione dei XXIV Giochi ...

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond non parteciperà al circuito Grand Prix 2018-2019 : L’atleta Kaetlyn Osmond non parteciperà alle gare del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico della prossima stagione; la notizia è arrivata tramite un comunicato pubblicato ieri sul sito della fedezione canadese. La scelta della pattanatrice è maturata dopo aver pattinato una stagione fantastica, coronata dal bronzo Olimpico e dall’oro Mondiale conquistato lo scorso Marzo al Mediolanum Forum di Assago: “Negli ultimi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Pattinaggio artistico - ISU Grand Prix 2018-2019 : il calendario completo e le date : In attesa dell’importante congresso internazionale che si svolgerà nella città di Siviglia dal 3 all’8 Giugno, L’ISU nei giorni scorsi ha diramato il calendario ufficiale degli appuntamenti del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico. Per ciò che concerne la categoria junior, l’inizio delle competizioni è previsto per il 22 Agosto con la tappa di Bratislava (Slovacchia); gli atleti della massima categoria scenderanno ...

Noemi Perosillo campionessa italiana di Pattinaggio artistico a rotelle : ... Noemi è anche un ottima studentessa presso la facoltà di Scienza dell'Alimentazione a Firenze, ma nonostante tutto, Noemi ha saputo mettere a frutto tutte le sue indubbie qualità tecniche ed ha ...

Pattinaggio artistico - ISU Challenger Series 2018-2019 : il calendario completo e le date : Nella giornata di ieri il consiglio dell’International Skating Union ha approvato, e in seguito pubblicato, il calendario completo delle ISU Challenger Series, circuito di gare internazionali di Pattinaggio artistico in programma dal mese di Agosto a quello di Dicembre. Come ogni anno è stata confermata la tappa italiana, il Lombardia Trophy, che si svolgerà a Bergamo dal 12 al 16 Settembre. Tra le novità si annotano l’Asian Figure ...

Pattinaggio artistico a rotelle - bilancio positivo per il sistema Rollart all’International German Cup. Nicola Genchi : “Entusiasmo da tutte le nazioni” : L’edizione 2018 dell‘international German Cup di Pattinaggio artistico a rotelle è stata un importantissimo test per atleti e giudici al fine di sondare gli sviluppi del nuovo sistema di punteggio Rollart, utilizzato in tutte le gare della specialità del libero che verrà applicato in via definitiva a partire dall’anno prossimo. Contattato telefonicamente, l’ideatore e responsabile delle giurie internazionali Nicola Genchi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi incanta Friburgo. Alessandro Amadesi conquista il secondo posto : Dopo una maratona sportiva di ben tredici ore si è conclusa sabato presso Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella rassegna, interamente valutata per la specialità del libero con il nuovo sistema di punteggio Rollart (in vigore in modo definitivo dal prossimo anno), la nazionale italiana ha ben figurato ...