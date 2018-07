Domani torna a Roma il grande teatro con Moni Ovadia

Meteo : Lombardia - Domani sole in pianura ma lunedì tornano rovesci : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Ventiquattro ore di caldo intenso in Lombardia a cui seguirà una nuova perturbazione atlantica con rovesci e temporali a partire dalla notte di domenica. E’ quanto prevede il bollettino Meteorologico dell’Arpa. domani la giornata sarà soleggiata con massime in pianura di 31 gradi e minime attorno ai 20 gradi. Qualche rovescio è possibile su rilievi alpini, prealpini e sull’Oltrepò pavese. ...

Televisione - da Domani su Rai Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...

Rimini - più di dieci trombe marine in poche ore/ Video - ultime notizie : Domani ritorna il bel tempo? : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:07:00 GMT)

Meteo Lombardia : torna il sole - temperature in aumento da Domani : domani sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tra mercoledì e venerdì mattina possibili infiltrazioni in quota di aria fresca da nord: sole e temperature in aumento, ma con rovesci o temporali pomeridiani, originati lungo le Prealpi e in eventuale passaggio all’alta pianura. Sabato alta pressione, tempo stabile, soleggiato e caldo. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo ovunque sereno o ...

Maturità - esami al via : Domani 509mila studenti tornano tra i banchi : ... sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza ...

Stoccarda - Federer va in finale e torna n.1 del mondo : Domani sfida Raonic : Il canadese, numero 35 del mondo, ha avuto la meglio 6-4 7-6 , 7-3, sul francese Lucas Pouille, numero 17 Atp, dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Federer, testa di serie n.1 in tabellone, è tornato in ...

Ritorna da Domani la 12edizione del Mirabilia Festival : Con 238 tra spettacoli, repliche, eventi, masterclass, pills e seminari, con 4 prime assolute di importanti compagnie di danza e circo, 2 anteprime nazionali e ben 6 prime nazionali di importanti ...

A Collegno torna da Domani la festa del Volontariato : Saranno giornate dense di avvenimenti con interventi a tema, giochi e spettacoli per intrattenere, senza tralasciare la zona gastronomica e la musica live. La festa avrà inizio giovedì 7 giugno dalle ...

Putin torna in Ue a tutto gas - Domani a Vienna da Kurz : Nel primo trimestre 2018 sono raddoppiati: +99% , fino a 1,51 miliardi di dollari, .Il volume totale degli investimenti russi accumulati nell'economia austriaca nei primi tre trimestri del 2017 è ...

Cottarelli Domani da Mattarella - ma torna l'ipotesi del governo Conte : ... lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici'...

Cottarelli Domani torna al Colle. Quirinale : nessuna rinuncia. Cresce il fronte del voto a luglio : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma Cresce l’ipotesi del voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli, solo approfondimento sulla lista dei ministri...

