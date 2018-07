Aperitivo? Purché sia in terrazza…!

laragnatelanews

(Di domenica 15 luglio 2018) Ci sono stati quelli sulla spiaggia al tramonto con i teli e ambientazione fusion, quelli nei posti esclusivi su invito segreto, ma il mood “dell’giusto” da un po’ di tempo sono le “terrazze”. Agli ultimi piani, in centro città, con vista spettacolare, agli interni di palazzi storici, ma purchè siano terrazze! A Roma per l’estate 2018 è in voga salire piani e concedersi bollicine e cocktail tra divanetti e musica soft, ancora meglio se all’interno di Hotel Luxury, che di solito sono i preferiti dai turisti e a volte più informati dei romani, su dove e come godersi vista e cibo. Siamo andati all’inaugurazione della Terrazza Porta Maggiore che dal 12 luglio è aperta anche al pubblico proponendo lista cocktail firmata Ferrari e un’offerta food ricca ed innovativa, tutta da scoprire. L’ Hotel SHG Portamaggiore ...