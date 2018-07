GUERRA DEI DAZI Trump vuol colpire la Cina per altri 200 miliardi Nel mirino tabacco e

Escalation GUERRA DEI dazi : Washington, 11 lug. (AdnKronos/Dpa) – Gli Stati Uniti stanno definendo l’introduzione di altri . Il rappresentante per il commercio Robert Lighthizer ha anticipato tariffe del dieci per cento su importazioni cinesi per il valore di 200 miliardi di dollari, beni descritti in un elenco di decine di pagine, fra cui ci sono alimenti, sostanze chimiche, minerali, tabacco e componenti di elettronica. La scorsa settimana sono scattate ...

GUERRA DEI dazi - Trump tassa prodotti alimentari e tabacco dalla Cina : affondo da 200 miliardi : ... anche a costo di mettere a rischio l'economia americana che invece in questo momento vola alto. Ancora una volta la visione global del Presidente parte dai suoi interessi local: Trump infatti ...

USA vs CINA/ L'antipasto pericoloso della GUERRA DEI dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA, si è accesa la guerra dei dazi, che potrebbe avere implicazioni con danni globali. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ L'aiutino di Lega e M5s alla Francia (a danno dell'Italia), di A. RuffoFINANZA/ Il brutto scherzo che può arrivare dalla Germania, di G. Pennisi

La GUERRA DEI dazi e il rilancio della Doha development agenda : Ormai sono in corso guerriglie commerciali " che minacciano di diventare guerre " e mettere a repentaglio lo sviluppo dell'economia internazionale. Hanno radici che vengono da lontano e non sempre chiare. L'Organizzazione mondiale del commercio , Omc, e l'accordo generale sulle tariffe e sul commercio , Gatt, che l'ha ...

La GUERRA DEI dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Ora la GUERRA DEI dazi tocca ketchup e cerotti : La guerra dei dazi, partita dall'acciaio e dall'alluminio per passare poi all'automotive, rischia ora di espandersi fino al carrello della spesa quotidiano, con il ketchup possibile prossima vittima, sacrificata sugli altari del "neo protezionismo" avviato da Donald Trump e delle contromosse di Cina e Europa.Bruxelles, secondo indiscrezioni, sarebbe pronta ad alzare il tiro, rispondendo ai dazi chiesti dalla Casa Bianca sull'auto e sull'auto con ...

Fra America e Cina è GUERRA DEI dazi. Pechino contro Trump : “Fa il bullo” : «Gli Stati Uniti hanno scatenato la più grande guerra commerciale della storia». Così Pechino ha commentato le tariffe del 25% imposte da Washington sull’importazione di prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari, a cui la Repubblica popolare ha subito risposto con una rappresaglia analoga. Il presidente Trump minaccia ora un’escalation da 500 mili...

GUERRA DEI DAZI/ Il patto con Trump che ci può aiutare : Tra Usa e Cina sembra essersi accesa la GUERRA a colpi di DAZI. L'Europa e l'Italia hanno ora un'opportunità importante da non sprecare, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:05:00 GMT)FINANZA/ Così i DAZI di Trump (e i migranti) mettono a nudo la debolezza dell'Ue, di U. BertoneSPY FINANZA/ Lega-M5s, la GUERRA che fa gola alla speculazione (e all'Europa), di M. Bottarelli

GUERRA DEI dazi - le strategie degli investitori per sopravvivere : Le classi di investimento più a rischio come azioni e mercati emergenti sono quelle più esposte alle notizie negative ma anche quelle che potrebbero beneficiare di un eventuale spiraglio nelle trattative . Canada e Messico i più vulnerabili. Sul fronte valutario la corsa del dollaro potrebbe avere il fiato corto...

Le Borse guardano al lavoro Usa e resistono alla GUERRA DEI dazi : Per l'agenzia di rating 'la politica interna è il principale rischio' e soprattutto pesa 'l'incertezza sulla volontà del governo di proseguire nel consolidamento fiscale'. Il debito Target2 tocca ...

Wall Street bypassa la GUERRA DEI dazi : A giugno sono stati creati più posti di lavoro di quanto stimato dagli analisti, a conferma dell'attuale stato di grazia dell'economia a stelle e strisce. Contemporaneamente la lenta crescita dei ...