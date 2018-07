Mille euro al mese di pensione per 6 anni | ma la mamma è morta | beccata

Tuffo nel passato. Estate 2000 : il nuovo Millennio inizia con un’estate tra Giubileo - Europei e tormentoni : Estate 2000. La prima Estate del Terzo millennio e del XXI secolo che ancora oggi stiamo vivendo. L’Estate del Grande Giubileo di Giovanni Paolo II, caratterizzato dai cosiddetti Giubilei particolari per vari gruppi di persone, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù o Giubileo dei Giovani, culminato nella storica Veglia della serata del 19 Agosto svolta presso il Campus dell’Università di Tor Vergata a cui hanno partecipato due ...

Inps : 5 mln pensioni sotto Mille euro : 11.35 I pensionati Inps sotto i mille euro al mese sono 5 mln 548 mila nel 2017, il 35,9% del totale. Lo rileva il Rapporto annuale dell'Inps. Sono invece oltre un milione gli assegni di 3 mila euro. Sono aumentati di "quasi un milione" i dipendenti a tempo determinato tra il 2016-17, da 3,7 mln a 4,6. I lavoratori con un salario sotto gli 8.50 l'ora sono oltre 2 milioni e mezzo.Con l'abolizione dei voucher,circa 80 mila persone sono migrate ...

Alfio Bardolla - le risponde un insegnante che guadagna Mille euro : Esimio (si fa per dire) Alfio Bardolla, non appena ho letto la sequela di amenità che ha avuto il barbaro coraggio di pronunciare nel corso dell’intervista pubblicata lo scorso 30 maggio su Huffington Post – intervento ripreso lunedì 2 luglio dalla pagina Facebook di Repubblica.it con tanto di applausi e urrà – ho chiaramente avvertito l’urgenza di risponderle e di farlo senza troppi fronzoli, nel modo più diretto e immediato ...

Sorpreso a chattare su Whatsapp mentre il mare è mosso : multa da Mille euro per il bagnino : Il giovane 26enne multato dalla Guardia costiera dopo essere stato Sorpreso lontano dalla postazione di osservazione intento a scambiarsi messaggi con il suo smartphone attraverso la nota app di messaggistica.Continua a leggere

Cartelle Equitalia - un italiano su due ha debiti sotto i Mille euro ma la proposta Salvini mette a rischio gli incassi : Chiudere le Cartelle sotto i 100mila euro può essere, numeri alla mano, un’operazione di sanatoria generalizzata: a fine 2016, infatti, ad avere un debito iscritto a ruolo sotto i 100mila euro è addirittura il 96% dei contribuenti. Il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, va però valutato attentamente. Perché se da un lato coglie sicuramente nel segno, dall’altro c’è da fare i conti con una serie di ...

Pensioni - dal 2019 sono più basse. Tagli fino a Mille euro : Assegni più leggeri per chi andrà in pensione nel 2019. A partire dal prossimo anno, chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua inferiore, mediamente, di oltre l'1% rispetto a chi ci è già andato o ci andrà quest'anno. Il decreto che lo stabilisce è il dm 15 maggio del ministero del lavoro, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che fissa i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021 (i ...

Oltre l’80% dei contribuenti destina alla Chiesa l’8 per Mille - al Vaticano quasi un miliardo di euro : Gli italiani hanno donato con le tasse quasi un miliardo di euro alla Chiesa Cattolica, secondo quanto ha registrato la settantunesima Assemblea generale della Conferenza episcopale...

Brescia - i figli ritrattano abusi : padre risarcito con 400 mila euro per Mille giorni di carcere : La corte d'appello di Perugia ha stabilito un risarcimento di 400mila nei confronti di Saverio De Sario, il padre condannato in via definitiva a 11 anni di carcere per abusi sui figli che a distanza ...

HARRY E MEGAN MARKLE/ Le bomboniere sono all'asta : vendute fino a Mille euro! : Oggi ci sarà la prima apparizione pubblica degli sposi, Principe HARRY e Meghan MARKLE, per il settantesimo compleanno del Principe Carlo. Dopo, la coppia, partirà per il viaggio di nozze(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:26:00 GMT)

TIRO A VOLO - Mille ATLETI IN UMBRIA PER GLI EUROPEI : COLLAZZONE Gli amanti del TIRO sportivo sembrano aver scelto l'UMBRIA e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione. Dopo il successo dei Campionati del mondo ...