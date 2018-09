Formazione | corsi retribuiti per 45 disoccupati

A 'Casa Sebastiano' si insegna la Pet Therapy : via ai corsi di Formazione : " Lavoriamo per tenerci sempre aggiornati, anzi direi all'avanguardia, per recepire il meglio che la scienza offre. Naturalmente solo pratiche evidence based in collaborazione con partner accreditati ...

Inchiesta sui corsi di Formazione - almeno 10 indagati : ... da parte della Digos, di documenti e materiale nella disponibilità di uno dei responsabili di un'università telematica, molto noto anche per la sua attività politica, e di altri quattro indagati.

Formazione : aperte le iscrizioni ai corsi di ITS Umbria Academy Meccatronica - Impresa digitale - Agroalimentare - Biotecnologie e Marketing : UMWEB, Aperti fino al 12 ottobre i bandi per l'iscrizione ai percorsi formativi di ITS Umbria Academy che prenderanno avvio in autunno. L'offerta formativa per il nuovo biennio accademico 2018-20 vede ...

Corsi di Formazione Arte Bianca e Format Evo - ecco l'evento finale : Venerdì 7 settembre, presso la sala del Ristorante Le Forbici a Castiglioncello, avrà luogo l'workshop conclusivo dei Corsi "Tecnico delle attività di

Costa Crociere cerca personale di bordo : 147 posti disponibili per corsi di Formazione : Nel dettaglio, sono attualmente aperti i bandi per Animatore per Bambini e Ragazzi , scadenza 10 settembre, , Tecnico per gli spettacoli e l'intrattenimento , scadenza 24 settembre, , Pasticciere di ...

Veneto : da Regione 1 - 5 mln in due anni per corsi Formazione per badanti (2) : (AdnKronos) - In Veneto si stima la presenza di circa 50 mila tra colf e badanti. Per oltre il 90 per cento sono donne e per oltre il 70 per cento straniere, in prevalenza dell’Est europeo. Ma la percentuale di colf e badanti italiane è in continuo aumento, sia per effetto dell’acquisizione della ci