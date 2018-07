Vela – One Ocean Melges 40 Grand Prix – Inga si aggiudica la vittoria

Vela : Albano vicecampionessa mondiale : ANSA, - TRIESTE, 8 LUG - Carolina Albano , Cv Muggia, è vicecampionessa del mondo 2018 per la classe olimpica Laser Radial Under 21 di Vela. L'atleta triestina ha infatti vinto la medaglia d'argento nelle acque della Baia di Danzica , Polonia, , stabilendo il iglior risultato ...

SVelata la prima coppia di Temptation Island Vip : l’indiscrezione : Rivelata la prima coppia di Temptation Island VIP condotto da Simona Ventura! La coppia proviene direttamente dal daitng show di “sora” Maria De Filippi e sono nientepopodimenoche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi!! Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi prima coppia di Temptation Islann Vip: l’indiscrezione Stando alle ultime indiscrezioni in rete, date da 361 magazine il sito online di Alfonso Signorini la prima coppia che è stata data per ...

Matteo Azzarà Campione del Mondo Under 13 Tavole a Vela : Matteo Azzarà Si sono conclusi al Circolo di Torbole sul Garda Trentino , dopo sei giorni di regate , con tempo variabile e vento altalenante i Campionati del Mondo Tavole a Vela IFCA Youth e Master , con la partecipazione di 170 atleti provenienti da venti nazioni . I Paesi più lontani rappresentati a questo mondiale sono stati Colombia, Perù, Arabia, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ex presidente del Real Madrid Calderon sVela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...

Semifinali Mondiali 2018 : tabellone imprevedibile alla vigilia. Francia super favorita - l’Inghilterra per un sogno - Croazia e Belgio riVelazioni : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra: sono queste le Semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. Le sorprese non sono mai mancate in questa rassegna iridata, è successo davvero di tutto e non ci si è mai annoiati nonostante l’assenza dell’Italia: l’eliminazione della Germania nella fase a gironi, l’Argentina in crisi uscita agli ottavi di finale dopo un cammino complicato, la Spagna sconfitta dalla Russia ai calci di rigore, ...

Vela - Mondiali Youth RS : X 2018 : Giorgia Speciale campionessa del mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna : Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di Vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la ...

Medioevo a Valvasone - ecco sVelata la 26esima edizione : ... da parte del pubblico, di poter partecipare alla manifestazione anche durante le ore diurne del giorno centrale del nostro weekend, per godere degli spettacoli con maggiore tranquillità. Quindi il ...

ShorTS 2018 premia 'La porta rossa' - serie riVelazione di Rai 2 : ... una delle serie televisive di maggior successo di Rai 2 , per aver portato la bellezza del capoluogo giuliano nelle case di milioni di italiani e nel mondo. A ritirare il riconoscimento il regista ...

«E' stato un miracolo» - Lisa di "Ora o Mai" più sVela cosa è accaduto prima della guarigione dal tumore : Si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un ...

Macroalghe aliene nel Mediterraneo : studio riVela il meccanismo che ne favorisce la diffusione : Una ricerca dell’Università di Pisa ha rivelato per la prima volta il meccanismo che favorisce la diffusione di una delle specie aliene più presenti nel Mediterraneo, Caulerpa cylindracea. Il segreto sta infatti nella capacità di questa macroalga verde di origine Indo-Pacifica, tipica delle zone tropicali, di modificare i fondali che colonizza in modo da garantirsi un vantaggio competitivo rispetto alle specie native. La scoperta arriva da uno ...

Suzuki sVela la quarta generazione del fuoristrada compatto JIMNY : Suzuki Motor Corporation ha presentato il nuovo Suzuki JIMNY. La quarta generazione del compatto fuoristrada, prodotta nello stabilimento Suzuki a Kosai, sarà equipaggiata, per il Giappone, con due gruppi...

F1 - ansia e preoccupazione in casa Mercedes : sVelate le condizioni dei motori di Hamilton e Bottas : Dopo la doppia rottura patita a Spielberg, la Mercedes ha analizzato da vicino le power unit di Hamilton e Bottas in vista della gara di Silverstone Il week-end di Silverstone è ormai cominciato e, in casa Mercedes, a tenere banco sono le condizioni delle due power unit di Hamilton e Bottas fermatesi in Austria. Photo4 / LaPresse Un doppio ritiro per causa tecniche non accadeva al team di Brackley dal 1955, per questo motivo Wolff e i suoi ...