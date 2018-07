Lega Serie A contro il decreto Dignità | ecco perché

La Lega della Serie A contro il decreto Dignità : "Con il divieto di pubblicità delle scommesse svantaggi per il calcio italiano" : "Impedire alle aziende di questo settore di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget pubblicitari destinati alle nostre squadre". E' questa la presa di posizione della Lega Serie A sullo stop alla pubblicità delle scommesse previsto dal 'decreto Legge Dignità'. "Nel sottolineare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Presentate le domande di iscrizione : Campionati Serie A 2018-19: Presentate le domande di iscrizione Si sono chiusi oggi, giovedì 28 giugno, alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2018-19. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati – per la prima volta i Club hanno inoltrato le domande attraverso una nuova piattaforma online – sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A ...

La creatrice della serie Uncharted abbandona il progetto EA Legato a Star Wars : Lo scorso ottobre, dopo la chiusura di Visceral games da parte di EA abbiamo saputo che era in sviluppo un progetto legato a Star Wars nella mani della creatrice di Uncharted Amy Hannig. Tempo dopo la compagnia ha affermato che il progetto (nome in codice Ragtag) stava venendo su troppo lineare e così il tutto fu dirottato a EA Vancouver, da allora non abbiamo saputo più nulla delle sorti della Hannig e del suo lavoro.Oggi durante la Gamelab a ...

Lega Serie B - domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Samsung Lega Volley Summer Tour – Al via lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A : Torna il Samsung Lega Volley Summer Tour: dal 7 luglio lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A sulle più belle spiagge italiane La grande pallavolo femminile d’estate si vive con il Samsung Lega Volley Summer Tour, che anche nel 2018 torna sulle più belle spiagge italiane per appassionare migliaia di tifosi e appassionati. A partire dal 7-8 luglio e per quattro weekend consecutivi, sei squadre di Serie A si daranno battaglia per ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega risponde alle dichiarazioni di ad Tim Genish : La Lega Serie A, in riferimento alle dichiarazioni odierne rilasciate da Amos Genish, Amministratore DeLegato di TIM, osserva e ricorda che nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato il mercato in modo trasparente e pro competitivo, con Inviti a offrire rivolti a tutti gli operatori potenzialmente interessati, sottoponendo agli stessi ogni possibile forma di offerta e pacchetto di Diritti audiovisivi. Infatti, la Lega Serie A ha dapprima ...

Nuove serie tv e miniserie Legate a Star Trek per i CBS Studios grazie all'accordo con Alex Kurtzman : I fan di Star Trek possono gioire, l'universo televisivo della saga è pronto per espandersi ulteriormente. Reduci dal successo di Star Trek: Discovery su CBS All Access e nel resto del mondo su Netflix, i CBS Television Studios che producono la serie tv hanno deciso di fare le cose in grande e pensano di aumentare il volume di produzioni legate a Star Trek nel giro dei prossimi anni.Alex Kurtzman creatore e produttore della prima stagione ...

Serie B Palermo-Frosinone - Zamparini non ci sta : 'Serata di ilLegalità' : PALERMO - 'Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo Paese. Totale illegalità, compreso il ...

Legabasket Serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è gia' un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio [VIDEO]. EA7 Emporio Armani Milano 2 ...

Serie A - la Lega dirama il calendario : il 19 agosto scatta il campionato : Serie A al via il 19 agosto : la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione , confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

