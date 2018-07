Umberto Tozzi | 40 anni che Ti Amo Ospiti e scaletta | anche Gianni Morandi sul palco

Umberto Tozzi - 40 anni che Ti Amo/ Arena di Verona - ospiti e scaletta : un successo senza limiti (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: all'Arena di Verona va in scena la grande festa dell'artista per l'importante traguardo professionale: scaletta (Replica).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:31:00 GMT)

Umberto Tozzi - 40 ANNI CHE TI AMO/ Arena di Verona - ospiti e scaletta : il concerto diventa un disco (Replica) : UMBERTO TOZZI - 40 ANNI che ti amo: all'Arena di Verona va in scena la grande festa dell'artista per l'importante traguardo professionale: scaletta (Replica).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Scaletta 40 anni che ti amo - Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Rete4 il 1° luglio in replica : gli ospiti : Umberto Tozzi all'Arena di Verona si è esibito per il concerto-evento 40 anni che ti amo, per festeggiare i 40 anni di successo della canzone Ti Amo. Tanti gli ospiti che ha accolto sul palco dell'Arena di Verona lo scorso 14 ottobre, da Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri a Raf. Presenti anche Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini per alcuni duetti memorabili. L'evento, inizialmente in programma a settembre, è stato posticipato di circa un ...

MARCO MASINI / L'artista toscano duetta con Umberto Tozzi : "Ho imparato tanto da te" (40 anni che Ti Amo) : MARCO MASINI protagonista all'Arena di Verona per ripercorrere i '40 anni che ti amo di Umberto Tozzi'. Aneddoti, successi e un duetto tra i più intensi della storia della musica italiana...(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:30:00 GMT)

RAF/ All'Arena con 'Gente di mare' : l'annuncio del nuovo singolo (Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo) : Raf sarà uno degli ospiti di Umberto Tozzi All'Arena di Verona per festeggiare i quarant'anni di 'Ti amo': i due cantanti si esibiscono in 'Gente di mare'.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:40:00 GMT)

GIANNI MORANDI / Sul palco dell'Arena di Verona con "Si può dare di più" (Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo) : GIanni MORANDI torna sul palco dell'Arena di Verona al fianco dell'amico Umberto Tozzi con il loro singolo 'Si può dare di più, vincitore del Festival di Sanremo del 1987.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo/ Arena di Verona - la grande festa dell'artista : scaletta (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: all'Arena di Verona va in scena la grande festa dell'artista per l'importante traguardo professionale: scaletta (Replica).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 07:02:00 GMT)

Darren Criss ha cantato in italiano “Gloria” di Umberto Tozzi ed è stato bravissimo : L'ha dedicata a un'icona della moda italiana <3 The post Darren Criss ha cantato in italiano “Gloria” di Umberto Tozzi ed è stato bravissimo appeared first on News Mtv Italia.