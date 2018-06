Pier Silvio Berlusconi | Progettiamo un' alleanza paneuropea con Mediaset primo

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Manca ufficialità per squalifica dalle coppe : Piersilvio Berlusconi amareggiato : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:47:00 GMT)

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il delegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Mediaset - è una rivoluzione. Rete4 stravolta : in cosa la trasforma Pier Silvio : A parte una puntina di vivido autocompiacimento -comune a tutti i primattori- Gerardo Greco detto Gerry, col suo doppio registro audiotelevisivo, è uno dei migliori giornalisti sulla piazza. Detto in ...

Nel promo di Balalaika cameo di Piersilvio Berlusconi : Il cameo che non ti aspetti nel contesto che non ti aspetti. C’è anche Piersilvio Berlusconi nel promo di Balalaika, il programma di seconda serata di Canale 5 che accompagnerà gli spettatori durante i Mondiali di Russia.Un cast ricchissimo, a partire dai conduttori – Nicola Savino e Ilary Blasi – che saranno affiancati dalle voci della Gialappa’s Band e dalle presenze fisse di Diego Abatantuono, Mago Forest e Belen Rodriguez.prosegui la ...

Piersilvio Berlusconi : «Vogliamo fare un Mondiale allegro e brillante. Contatti con Netflix per eventuali coproduzioni» : Piersilvio Berlusconi Aria di festa a Mediaset: la tv del Biscione si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua storia i Mondiali di Calcio, al via il prossimo 14 giugno su Canale 5. Ne ha parlato stamani Piersilvio Berlusconi senza nascondere il suo entusiasmo. Al cospetto dei giornalisti, a margine della conferenza stampa (qui il dettaglio minuto per minuto), l’Amministratore Delegato di Mediaset non si è sottratto alle ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : “Mio padre dietro a Elliott? Ecco la verità” : Sono ore calde per il futuro del Milan, a margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell’affare Milan: “E’ una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così ...

Governo - Pier Silvio Berlusconi : “Ben venga legge su conflitto di interessi - ma che riguardi tutti. No a ideologie” : “Come mi è sembra il Governo? Intanto è positivo che ci sia. Poi aspettiamo di vedere cosa farà. Per la prima volta, sulla legge sul conflitto di interessi non ho sentito dichiarazioni ideologiche. Ben venga, se vogliono farla, purché riguardi tutti”. Sono le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo la conferenza stampa di presentazione dell’offerta televisiva per i Mondiali di calcio ...

Piersilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

Pier Silvio Berlusconi : "Governo? Non temo reazioni" : Milano, 7 giu. - , Adnkronos, - "Non temo nessun tipo di reazione nei nostri confronti, sarebbe fuori dal mondo e non avrebbe nessun senso. Sono più preoccupato del Milan che del governo". Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa di lancio dell'...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : "Mio padre dietro a Elliott? Una barzelletta" : L'a.d. e vice presidente di Mediaset: "Il Milan deve ripartire da Gattuso, che ha fatto un ottimo lavoro"

