OLOCAUSTO | LA POLONIA FA DIETROFRONT SULLA LEGGE Il ministro israeliano Yoav Gallant

La Polonia fa marcia indietro sulla legge sull'OLOCAUSTO : via le pene carcerarie : Alla fine la Polonia fa marcia indietro e modifica radicalmente la dibattutissima legge sull'Olocausto che tanto aveva fatto discutere nei mesi scorsi.Oggi la Camera bassa del Parlamento polacco ha introdotto come pena la sola sanzione pecuniaria, al posto del carcere, per chiunque attribuisca alla Polonia responsabilità per i crimini legati alla Shoah. Il disegno legislativo depositato in Parlamento a gennaio invece prevedeva pene fino a tre ...