Vela | Giochi del Mediterraneo 2018 | azzurri sempre in corsa per le medaglie Matteo

Vela – Giochi del Mediterraneo - il riassunto della giornata di regate a Salou : Altre due prove con vento leggero a Salou per la Vela protagonista alla XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo Altra giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 nella sede velica di Salou, una decina di chilometri a sud della sede dell’evento che si tiene ogni quattro anni tra le Nazioni dell’area mediterranea. Tre delle quattro classi in gara sono in pari con il programma, gli RS:X femminili oggi non sono riusciti a ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : Mattia Camboni e Flavia Tartaglini in luce nella seconda giornata : Si è conclusa la seconda giornata di gare riservata alla Vela ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: andiamo a scoprire come si sono comportati gli azzurri impegnati nelle varie classi. RS:X maschile Dopo la prima regata di ieri sono state tre le gare andate in scena quest’oggi: straordinaria doppietta italiana nella regata 2. Matteo Evangelisti ha preceduto Mattia Camboni. Lo stesso Camboni nella regata 3 ha dominato, ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : ottima partenza per gli italiani nella prima giornata di regate : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo: prima giornata di regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene gli italiani a Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica dei Giochi del Mediterraneo 2018. Sono ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : partenza a razzo dell’Italia! Azzurri da podio in tutte le classi! : Sono iniziate oggi le regate di Vela a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo 2018. Ottima partenza da parte dei velisti italiani, che nella prima giornata hanno dimostrato di poter dire la loro per il podio finale. Il programma odierno, però, non è stato portato a termine: le gare sono cominciate in ritardo, motivo per cui le due prove finali, della classe RS:X, sono state cancellate. Italia in testa nel Laser Radial femminile. Silvia ...

Vela – XVIII edizione Giochi del Mediterraneo : in scena la cerimonia d’apertura - oggi le prime regate : Ieri sera la cerimonia di Apertura e oggi le prime regate alla XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo Con la tradizionale cerimonia di Apertura ufficiale al Nou Estadi di ieri sera, è iniziata ufficialmente la XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si tiene a Tarragona, in Spagna, da venerdì 22 giugno fino a domenica 1 luglio, con un numero record di atleti iscritti, ben 3622. I Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Anche la Vela sarà parte del Programma dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gareggeranno solo alcune delle classi olimpiche. Ci sarà il windsurf, ovvero la classe RS:X, il Laser Standard maschile e il Laser Radial femminile. L’Italia nutre ambizioni importanti, schierando gli atleti migliori delle rispettive classi, da Flavia Tartaglini a Mattia Camboni, passando per Giovanni Coccoluto, Joyce Floridia e Silvia Zennaro. I CONVOCATI ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Flavia Tartaglini guida un gruppo ambizioso : Ci sarà anche la Vela tra gli sport che fanno parte del programma dei Giochi del Mediterraneo. A Tarragona vedremo solo quattro competizioni: la classe RS:X, ovvero il windsurf, maschile e femminile, la classe Laser Standard maschile e la classe Laser Radial femminile. Il contingente italiano, dunque, prevede pochi atleti, otto in totale. I convocati dell’Italia per la Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018 Mattia Camboni Giovanni ...

