Piazza Affari | seduta euforica per doBank

Piazza Affari : Aeffe scende verso 2 - 583 Euro : Aggressivo avvitamento per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che tratta in perdita del 4,35% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più fiacca ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Italmobiliare : Seduta decisamente positiva per Italmobiliare , che tratta in rialzo del 2,66%. Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Bio On : Ottima performance per Bio On , che scambia in rialzo del 2,11%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio On evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Piaggio : Seduta decisamente positiva per la big delle due ruote , che tratta in rialzo del 3,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Prysmian : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Retrocede molto il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,57%. Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su OVS : In forte ribasso il leader dell'abbigliamento in Italia , che mostra un disastroso -4%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari marcia in positivo - +1 - 41% - : Teleborsa, - Il FTSE Italia Banks si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'indice bancario europeo. L'indice dei titoli bancari in Italia ha aperto a 10273,54, e ...

Borse - Piazza Affari spinta su dai petroliferi dopo le decisioni OPEC : (Alliance News) - A Piazza Affari sono i petroliferi a trainare al rialzo il FTSE Mib venerdì, dopo che l'OPEC ha deciso all'unanimità di...

In evidenza Tod's sul listino di Piazza Affari : Seduta decisamente positiva per l' azienda di calzature di lusso , che tratta in rialzo del 3,00%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World ...

DAZI USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Piazza Affari : Geox in rally : Prepotente rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che mostra una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

Piazza Affari : seduta euforica per Piquadro : Brillante rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,84%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piquadro evidenzia un ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Damiani : Protagonista la società che produce gioielli , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,75%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...