A A A terzino cercasi | il Bologna vaglia due ipotesi per la fascia

: ESTERNO CERCASI|Psg, caccia al terzino sinistro in Italia | #AlexSandro e Ghoulam nel mirino - JuveConnect : ESTERNO CERCASI|Psg, caccia al terzino sinistro in Italia | #AlexSandro e Ghoulam nel mirino - FCInterPro : TERZINO CERCASI | Inter, caccia al sostituto di Cancelo: tutti i nomi sul taccuino dei nerazzurr... @stebertz8 - TgGialloblu : Cercasi terzino destro, spunta l'idea Almici #verona #news #calciomercato -

(Di lunedì 25 giugno 2018), in corso colloqui di mercato per aggiungere alla rosa undigradito a Pippo Inzaghi, neo allenatore dei bolognesi Ilè al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, in base alle richieste di mister Inzaghi ed al modulo che utilizzerà, cambieranno anche le dinamiche di calciomercato. Con l’addio di Masina, ildeve rafforzare le fasce in fatto di terzini e, secondo il Corriere dello sport, starebbendo due. Si tratta di Sala, in uscita dalla Sampdoria, e Mattiello,scuola Juventus che può giocare su ambe due le corsie. Questa duttilità fa sì che Mattiello sia il preferito da Inzaghi, si tratta. L'articolo A.A.A.: ildueper laSPORTFAIR.