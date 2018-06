Vela – Melges 20 World League | Calvi Network decimo a Lerici

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) L’equipaggio diarrivaal traguardo diSi è conclusa con un no race dovuto alla mancanza di vento la terza frazione delle20, ospitata in questo weekend dal Circolo dellaErix di. L’equipaggio di, in vesti inedite in questa tappa con il tattico Branko Brcin ed il tailer Emanuele Noè ad accompagnare l’armatore e timoniere Carlo Alberini, è stato protagonista di una serie altalenante di risultati nelle cinque regate disputate nel weekend (18-5-7-23-14 i parziali della serie), chiudendo l’evento in decima posizione in classifica generale. La vittoria è andata a Fremito d’Arja di Dario Levi, volto storico della Classe20 al ritorno nel circuito dopo un infortunio dell’armatore, seguito da Mascalzone Latino di Achille Onorato, timonato per l’occasione da Matteo Savelli ...