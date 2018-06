: Europa si specchia in disumanità Malta, che ha rifiutato soccorsi a #Lifeline. Nave ferma in area SAR dell’isola e… - DaniloToninelli : Europa si specchia in disumanità Malta, che ha rifiutato soccorsi a #Lifeline. Nave ferma in area SAR dell’isola e… - LaStampa : Migranti, dall’Africa ancora milioni pronti a partire - nicola_pinna : Altri italiani che ci fanno onore: gli uomini della @guardiacostiera di Olbia che poco fa hanno portato ai migranti… -

Nuovo salvataggio dida parte della Guardia di Finanza davanti alle coste del, in Sardegna. Intercettate due piccole imbarcazioni con a bordo rispettivamente 5 e 10 persone di nazionalità algerina, prese a bordo di un pattugliatore della GdF e portati al Porto Canale di Cagliari. Negli ultimi due giorni i militari hanno intercettato 5 natanti in acque territoriali con 46 algerini, tutti denunciati per ingresso illegale nel territorio italiano.(Di sabato 23 giugno 2018)