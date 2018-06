Governo : Fratoianni - Salvini spara per nascondere promesse mancate : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Il Governo attuale guidato da Salvini per la verità continua giorno dopo giorno ad esercitarsi sulla pelle degli innocenti. Lo fa sparando dichiarazioni e provocazioni sempre più in alto, e lo fa anche con scelte che hanno conseguenze concrete sulla vita delle persone, come nel caso dei migranti che rimangono bloccati su navi che non sanno dove poter attraccare. è una vergogna che però ha un obiettivo ...

Fratoianni (LeU) : “Su Aquarius Governo vigliacco - ma Pd ha aperto la strada a deriva di destra” : Intervistato da Fanpage.it, il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni critica le posizioni del governo Lega-M5S in relazione all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale e alla chiusura dei porti per la nave Aquarius: "Toninelli e Salvini sulla vicenda della nave Acquarius hanno avuto un atteggiamento bandidesco. Non si possono mostrare i muscoli contro i più deboli, si tratta di persone provare da un viaggio disperato e ...

Famiglie arcobaleno - Fratoianni : 'Con questo Governo buongiorno Medioevo' : Bisogna femminilizzare la politica, rifiutare una modalità muscolare e testosteronica di affrontare le questioni'. Poi, aggiunge: 'Agli amici e compagni di viaggio di Liberi e uguali rinnovo l'...

Governo : Fratoianni - programma segnato pesantemente dalla destra : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Questo Governo non ci piace, noi saremo all’opposizione di un Governo il cui programma ha pesantemente il segno della destra”. Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, prima di partecipare all’assemblea nazionale di Liberi e uguali a Roma.‘Saremo all’opposizione -ha aggiunto- in Parlamento e nel Paese. Ci opporremo a qualunque iniziativa che ...

Governo : Fratoianni - noi senza dubbio a opposizione : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “senza alcun dubbio saremo all’opposizione di un Governo piegato verso destra. Ma la nostra cercherà di essere un’opposizione efficace, capace di misurarsi con elementi di discontinuità sul terreno sociale e sulle politiche economiche”. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali dai microfoni di Skytg24.‘Credo che sarebbe un grave ...