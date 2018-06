Di Maio | “Aboliremo le pensioni d’oro e aumenteremo quelle minime” 

lastampa

: “Aboliremo la #Fornero!' la promessa di Salvini e Di Maio per tutta la campagna elettorale. Ora sono passati alla '… - Ettore_Rosato : “Aboliremo la #Fornero!' la promessa di Salvini e Di Maio per tutta la campagna elettorale. Ora sono passati alla '… - GDS_it : @LuigiDiMaio: 'Aboliremo le #pensionidoro sopra i 5mila euro, i risparmi per le minime' - LaPresse_news : VIDEO - Di Maio: “La prossima settimana aboliremo i vitalizi agli ex parlamentari” -

(Di sabato 23 giugno 2018) Il governo vuole aumentare leminime finanziate con il taglio dipercepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L’annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro nonchè vicepremier, Luigi Di. «Vogliamo finalmente abolire leche per legge avranno un tetto di 4.000/ 5.000 euro per tutti quelli...