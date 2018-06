Testo Capovolgo il mondo di Valerio Scanu | il nuovo singolo estivo dal 22 giugno

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018)ildiè disponibile da oggi, venerdì 22, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il brano è un inedito che racconta ilattraverso gli occhi dell'artista, che assumono connotati simili a quelli di un bambino, alla ricerca del sogno ad occhi aperti.Inilditroviamo leggerezza e voglia di stare insieme, attraverso una serie di promesse in unfantastico. Scritto da Davide Sartore, Emilio Munda, Diego Ceccon e prodotto da Kikko Palmosi, viene raccontato con queste parole da Davide Sartore:"con la sua voce inconfondibile, ci porta nel suo, trasformando i sogni in realtà. Perché sognare in grande non costa nulla, ma per farlo in due serve una grande fiducia…ed un pizzico di sana follia”.L'autore sottolinea la particolarità vocale die la volontà ...