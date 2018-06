Migranti | Ong salva 400 persone No di Salvini allo sbarco | Toninelli lo corregge

Migranti - Toninelli : “Sequestreremo nave ong Lifeline - agisce in acque libiche fuori dal diritto internazionale” : “È notizia di queste ore che la nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale. Hanno imbarcato circa 250 naufraghi senza avere i mezzi tecnici per poter garantire l’incolumità degli stessi naufraghi e dell’equipaggio”. Così in un post su Facebook e poi in una diretta video il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di aver chiesto ...

Libia - Ong soccorre 400 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Libia - Ong soccorre 400 Migranti | Salvini e Toninelli : "Fuori regola" - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - Merkel chiama Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. 'Ci sono Ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di ...

