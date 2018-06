Inter scatenata sul mercato | i tifosi iniziano a sognare | ecco cosa manca per essere “da

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018)da scudetto? Forse ancora no, ma il calcionerazzurro sta per portare nuovi doni a mister Spalletti, toccherà a lui farli diventare oro Idell’, possonolo scudetto? Forse sì, a patto che Piero Ausilio completi l’opera iniziata sul. Iniziata molto bene, va detto, con gli acquisti a parametro zero di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, tre acquisti ottimi per Spalletti che adesso avrà soluzioni maggiori in difesa ed anche in attacco. Si tratta di calciatori di spessore, ai quali bisogna aggiungere il nuovo arrivo Nainggolan, il colpo più importante dell’estate. Si tratta di un calciatore che cambia gli scenari, lui sì che sposta gli equilibri. Un buon centrocampo, con Nainggolan in mezzo diventa un grande centrocampo. Per poterlo scudetto però, serve ancora qualcosina, per colmare le lacune viste nella passata edizione ...