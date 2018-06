Ragusa | ancora maltempo | anche oggi allerta meteo gialla

“Mia moglie è ancora viva”. Scomparsa Roberta Ragusa - Antonio Logli choc. “Ecco dove si trova” : Sono trascorsi sei anni da quando Roberta Ragusa è Scomparsa. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, si perse ogni sua traccia. Il marito Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, è stato condannato a 20 anni di reclusione il 21 dicembre 2016, con rito abbreviato. La sera della Scomparsa dall’abitazione in cui viveva Roberta Ragusa insieme al marito e ai loro due figli, a Gello ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli : "mia moglie è ancora viva e si trova in un posto lontano" (Quarto Grado) : Quarto Grado, il caso di Roberta Ragusa: ripercorse le tappe dell'omicidio anche attraversa l'intervista del marito Antonio Logni, condannato a 20 anni di carcere(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Roberta Ragusa - Logli a Quarto Grado : 'È ancora viva - ammazzatemi perché l'ho tradita' : di Domenico Zurlo Sono ancora tanti i punti oscuri nella storia di Roberta Ragusa , scomparsa più di sei anni fa a San Giuliano, vicino Pisa, e per il cui presunto omicidio è stato condannato - anche ...

Roberta Ragusa - Logli a Quarto Grado : 'È ancora viva - ammazzatemi perché l'ho tradita' : Sono ancora tanti i punti oscuri nella storia di Roberta Ragusa , scomparsa più di sei anni fa a San Giuliano, vicino Pisa, e per il cui presunto omicidio è stato condannato - anche in appello - il ...

Roberta Ragusa - le verità di Logli : «Per noi è ancora viva. Ammazzatemi perché l'ho tradita» Video : ... 'Ecco perché il marito Antonio Logli non va in carcere' 'Il dolore che ho provato è lancinante, è il dolore che prova una persona che sa di non aver fatto niente e si vede crollare il mondo addosso -...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Ragusa è perfetta e batte ancora Schio. Si va a gara-5! : La Finale Scudetto della Serie A1 di Basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Ragusa è perfetta e batte ancora Schio. Si va gara-5! : La Finale Scudetto della Serie A1 di Basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa ...

Elezioni Ragusa : centro destra ricerca ancora l'unità : A Ragusa il centro destra è ancora in cerca dell'unità. Pausa di riflessione per le forze politiche in vista delle prossime Elezioni comunali.