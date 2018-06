: #Pozzallo, iniziato sbarco 519 migranti - CyberNewsH24 : #Pozzallo, iniziato sbarco 519 migranti - TelevideoRai101 : Pozzallo, iniziato sbarco 519 migranti - giulia_pristera : RT @scandura: #Pozzallo. Da pochi minuti è iniziato lo sbarco dei 500+ #migranti a bordo della Diciotti. -

sono iniziate le operazioni didei 519dalla nave della Guardia costiera Diciotti, dopo il nulla osta delle autorità sanitarie. Un uomo la cui salma è stata portata a terra, era morto per annegamento. Le prime a sbarcare nel porto siciliano sono state 30 donne in gravidanza salite su un pullman per essere trasferite negli ospedali del Ragusano. Alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia. A bordo della nave anche i 42 superstiti di un naufragio salvati dalla nave da guerra Usa Trenton.(Di mercoledì 20 giugno 2018)