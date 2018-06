Milan | Donnarumma sostiene gli esami di maturità Gigio alla prima prova

E Donnarumma - finalmente - fa la maturità : il portiere del Milan alla prima prova : Castellanza , Varese, - Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, . Questa mattina, utilizzando una porta ...

HIGUAIN AL Milan?/ La cessione di Donnarumma per arrivare a Gonzalo? : HIGUAIN al MILAN? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Il Milan si tiene stretto Gigio Donnarumma : In attesa di nuovi ingressi in società, il Milan si tiene stretto, almeno per ora, Gigio Donnarumma. I rossoneri il

Milan - Mirabelli : 'Terremo i migliori - compreso Donnarumma' : Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli , in esclusiva a Premium Sport, fa il punto sul mercato dei rossoneri, rimarcando di essere in Russia 'per tenere vivi i contatti' e 'non per visionare ...

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

Milan - Donnarumma offerto al Chelsea per Morata : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Bonucci: Milan, voglio la Champions Bogarelli: Il Milan vale più di 1 miliardo

Milan - Donnarumma non sa più dove andare a parare : MilanO - Rebus Donnarumma : da erede designato di Buffon a portiere con il destino in bilico. Da punto di forza del Milan che un anno fa aveva ambizioni di ritorno in Champions League a portiere con ...

Calciomercato Milan - Donnarumma : Raiola lo offre alla Roma (rumors) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando per acquistare un attaccante di qualita', che sia in grado di assicurare venti/venticinque reti a stagione. Uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è Alvaro Morata, reduce da una stagione molto deludente al Chelsea. Il calciatore spagnolo vorrebbe tornare in Italia, dal momento che gli nasceranno due gemelli ...

Milan - Luiz Gustavo è più di un'idea. Dalle cessioni di Suso e Donnarumma 85 mln per il mercato : ... il torneo di calcio a 5 che porta il nome del fuoriclasse del Psg e aperto ai ragazzi di tutto il mondo con finale a luglio in Brasile. Appuntamento alle 15.30 all'Anfiteatro Martesana. La finale ...

Milan - sette cessioni vicine? Probabile partente anche Donnarumma - rumors Video : Il Milan sta cercando di gettare le basi per la prossima stagione e dopo gli acquisti a parametro zero di Reina e Strinic sono in arrivo altre operazioni di mercato. La manovra dei rossoneri è però condizionata dall’imminente sentenza che l’Uefa emettera' nei confronti del club rossonero. Per questo motivo la strategia di mercato rossonera potrebbe subire delle variazioni [Video] e la dirigenza cerchera' di ‘piazzare’ gli esuberi, che non fanno ...

Calciomercato Milan - valzer in porta : Donnarumma è out : MilanO - Il mercato internazionale dei portieri rischia di escludere, dal gran ballo, Gigio Donnarumma . Le big europee, che fino a pochi giorni fa sembravano interessati al portiere del Milan , hanno ...