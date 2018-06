La linea dura paga | Lega primo partito

Melania critica Trump su linea dura migranti : governi anche con cuore | : Attraverso la sua portavoce la first lady fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila bimbi divisi dai genitori alla frontiera con il Messico . anche l'...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

La Merkel è alle corde sul tema migranti - perché ai tedeschi piace la linea dura : Il ministro dell'Interno rispondeva a una lettera del segretario generale della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, secondo cui la proposta Seehofer - un importante progetto di riforma della politica di ...

linea dura di Salvini alle navi delle Ong : 'vadano altrove'. La replica : 'E' un fascista' : Il Ministro dell'Interno ribaidsce la chiusura dei porti italiani, negando l'attracco ad altre due unità delle organizzazioni non governative, appoggiato dal governo e dal MInistro delle ...

Il procuratore Zuccaro approva la linea dura : "Le Ong parte del sistema che aiuta i trafficanti" : Roma Riuscire ad annodare i fili che legano il variegato sistema dei trafficanti di uomini è complesso perché le indagini si dovrebbero spingere fino ad analizzare i legami tra Italia, Libia e Corno d'Africa. Non ne fa mistero Carmelo Zuccaro, il procuratore capo di Catania che a partire dalla scorsa primavera ha incominciato a indagare su presunte collusioni tra Ong e il traffico di esseri umani quando, in occasione del convegno di Magistratura ...

Forza Italia e Lega si ricompattano sui migranti : "linea dura" : Terminato il doloroso capitolo Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini mette nel mirino altre due ong tedesche che operano...

Migranti : Maullu (Fi) - Forza Italia è per la linea dura : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione, Forza Italia è per la linea dura, su questo non vi è alcun dubbio. Una linea dura contro le Ong, contro i trafficanti di esseri umani, contro gli sbarchi incontrollati di immigrati irregolari sulle nostre coste”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare azzurro che aggiunge: “L’approccio del ministro Salvini è sicuramente servito per lanciare un messaggio ...

Perché Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Crisi migratoria - Di Battista sposa la linea dura di Salvini : Le polemiche sul caso Aquarius non hanno fatto sconti a nessuno. Nemmeno ad Alessandro Di Battista che, dagli Stati Uniti, ha assistito da spettatore al primo vero atto del governo [VIDEO] guidato da Movimento5Stelle e Lega. Del resto l’ex deputato continua a rappresentare un simbolo del grillismo, un leader naturale che in molti stanno gia' rimpiangendo. Di Battista, ospite di un ristorante a San Francisco, ha voluto replicare a scoppio ...