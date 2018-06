M5s | non ti ho votato per chiudere i porti

Napoli - migranti e antirazzisti in corteo contro Lega-M5s : “Non si gioca con la vita delle persone. Aprite i porti” : Vernice rossa sulle bandiere di Lega e Movimento 5 Stelle. Così a Napoli, migranti e comitati antirazzisti hanno manifestato il proprio dissenso verso i porti chiusi voluti dal governo Lega – M5s. “Queste sono bandiere insanguinate – afferma Viola Carofalo, di Potere al Popolo -. I cinque stelle e la Lega, continua riferendosi alla vicenda della nave Acquarius di Sos Méditeranée, hanno una responsabilità materiale di persone che sono ...

Comunali - Lega guida la coalizione anche al Centro. Pd nei 20 capoluoghi perde 100mila voti. M5s punito dal non voto : La Lega si mangia un altro pezzo d’Italia. Si divora Forza Italia a morsi grandi così al Nord, si mette allo stesso tavolo del Pd nelle zone che una volta si chiamavano rosse e, per non godere solo a metà, si lecca le dita osservando gli alleati Cinquestelle laggiù in fondo. Il vincitore della domenica elettorale è uno solo, Matteo Salvini, che aveva dato un’ultima dose di doping alle sue urne annunciando voler lasciare la Acquarius ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Ragusa : M5s non ce la fa al primo turno - ballottaggio Tringali-Cassì : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - A Ragusa è il pentastellato Antonio Tringali ad ottenere la maggioranza dei voti in questa tornata elettorale, ma il suo 22,67% non è sufficiente ad evitargli il ballottaggio del 24 giugno. A contendergli la poltrona di primo cittadino, lasciata dal compagno di partito

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...

Aquarius - Nogarin : “Venga a Livorno”/ Sindaco M5s cancella post : “Non volevo creare problemi al governo” : Aquarius, Nogarin: “Venga a Livorno”. Sindaco M5s cancella post: “Non volevo creare problemi al governo”. E scoppia il caso. Lo scrittore Roberto Saviano gli scrive su Facebook.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Nogarin M5s 'Pronti a ospitare i migranti'. Poi cancella il post. 'Non volevo creare problemi al governo' : È vero, dobbiamo cambiare la politica europea sull'accoglienza, ma non possiamo usare queste persone disperate come ostaggi. Non perdiamo l'umanità'. Condividi Il problema, però, si diceva è tecnico. ...

A Roma l'effetto Raggi non fa più bene al M5s : Il vento sta cambiando, ma questa volta non gonfia le vele del Movimento come aveva fatto due anni fa spingendo Virginia Raggi fino in cima al Campidoglio. Quella che soffia dalla Garbatella e Montesacro è aria di tempesta che addensa nubi nere sul capo della sindaca e sancisce la fine della luna di

Migranti - Nogarin - M5s - : 'Livorno pronta ad accoglere Acquarius - non smettiamo di essere umani' : 'Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Acquarius con il suo carico di 629 vite umane. Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho ...

Grillo non fa più da traino : zero sindaci M5s in Liguria : Un segnale allarmante. Beppe Grillo non tira più. Il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto in Liguria né sindaci né ballottaggi. Nella regione dell'ex comico i pentastellati non sfondano. Sarà ancora battaglia, tra 15 giorni, a Sarzana, città storicamente di sinistra, dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. Ponzanelli è in vantaggio ...

Elezioni comunali Ivrea - il flop del M5s nella città dei Casaleggio : il candidato non va al ballottaggio : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

Città al voto : avanza il centrodestra - frena M5s. Affluenza in calo ma non in Sicilia : E' stata del 61,19% l'Affluenza rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle ...

Disfatta M5s a Ivrea - terra dei Casaleggio. Non va neanche al ballottaggio : Sarà ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio.A Ivrea il fondatore Gianroberto Casaleggio ha lavorato e vissuto per anni e così anche il figlio Davide, che si era impegnato in prima persona per le comunali. Ivrea è anche la sede del summit annuale dei pentastellati. Eppure il candidato sindaco Massimo Fresc, albergatore e ...

Vittorio Feltri : l'intesa M5s-Lega è destinata a durare perché non c'è l'opposizione : Mi lancio in una previsione azzardata : forse questo governo un po' bislacco durerà più di quanto ipotizzato da noi gazzettieri. Intendiamoci, esso è frutto di una manovra politica ad alto rischio, lo sposalizio fra i terroni del Movimento 5 Stelle e i polentoni della Lega , due formazioni talmente distanti l'una dall'altra da far pensare sia impossibile vadano d'...