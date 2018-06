Il M5S di Luigi Di Maio spazzato via a Roma dal Pd

Reddito di cittadinanza rimandato. Le parole di Luigi Di Maio : il leader M5S ha illustrato la strategia : Prima uscita ufficiale per Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro e dello sviluppo economico. Una lunga intervista in cui è tornato a parlare di pace fiscale, spiegando che si tratta di una misura da attuare “ma che non deve avere nessun carattere condonistico”. Ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro non ha parlato solo di questo ...

Rai - Beppe Convertini in rampa di lancio : 'Grande amico di Spadafora - deputato M5S braccio destro di Luigi Di Maio' : Cambia il governo, cambiano i volti in Rai . È il 'sistema italiano', e anche il M5s non fa eccezione. Secondo Alberto Dandolo , su Oggi, l'attore Beppe Convertini , 46 anni, potrebbe presto approdare ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio elettorale : 'Votare per un sindaco del M5S...' - ricoperto di insulti : Eccolo, il 'ministro di tutti'. Luigi Di Maio rompe il sabato di silenzio elettorale con una frase tanto intempestiva quanto grave: 'Avere sindaci del M5s vuol dire avere sindaci che avranno dalla ...

Luigi Di Maio - vaffa a Beppe Grillo sull'Ilva : 'Decido io - le sue sono opinioni personali'. Si spacca il M5S : Contro Beppe Grillo scende in campo niente meno che Luigi Di Maio , confermando così la spaccatura in due anime del Movimento 5 Stelle. L'ultima rottura arriva sull' Ilva : giovedì, sul suo blog, il ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5S : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Luigi Di Maio : "Lega e M5S divisi alle amministrative e alle europee" : Patto per il governo, ma divisi alle urne. Luigi Di Maio chiarisce i confini dell'accordo con Matteo Salvini per il nuovo esecutivo. Nel corso di un comizio a Marina di Ragusa, il ministro dello ...

LUIGI DI MAIO SU JOBS ACT E REDDITOMETRO/ Pensioni - il leader M5S : “Superiamo Fornero grazie a quota 100” : LUIGI Di MAIO su JOBS Act e REDDITOMETRO. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro/ Il leader M5S : “Troppa precarietà - la gente non ha più certezze” : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Spunta proposta M5S per Economia : Pierluigi Ciocca - economista del cambio lira-euro a favore moneta unica : In queste ore concitate un cui il suo nome viene proposto dal M5S per il dicastero dell'Economia , dopo il no del Colle all'ipotesi di Paolo Savona a Via XX Settembre, e mentre si riapre l'ipotesi ...

Pierluigi Ciocca ministro dell'Economia. Il M5S punta sull'uomo del cambio lira-euro : Il sostituto di Paolo Savona al ministero degli Esteri potrebbe essere Pierluigi Ciocca . Secondo un retroscena del Giorno , il suo nome sarebbe sponsorizzato dal Movimento 5 stelle in un governo ...

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5S : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Luigi Di Maio/ La mamma del leader M5S : “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : La mamma di Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 stelle raccontato da colei che lo conosce come nessuno mai: “Curioso e comunicatore fin da bambino…”.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:04:00 GMT)

Luigi Di Maio - la mamma del capo politico del M5S : “Non sa dire bugie. Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : Luigi Di Maio, visto attraverso gli occhi della sua mamma. “Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni”. Parole di ...

M5S - Luigi Di Maio cosa farà?/ Quirinale lo smentisce - lui ribadisce : “Ho proposto Bagnai e Siri all'Economia” : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:31:00 GMT)