Mondiali | Salah | in Russia ci sarò

Salah - dopo il dramma l'ottimismo : "Sono fiducioso per i Mondiali" : Le lacrime sul volto di Mohamed Salah lasciano spazio a un timido sorriso. Ci vorrà ancora tempo per smaltire la delusione e l'amarezza per la Champions sfumata nella notte di Kiev , ma con ogni ...

Mondiali Russia 2018 - Salah è sicuro : 'Ci sarò e vi renderò orgogliosi' : Le lacrime dell'egiziano hanno fatto il giro del mondo e nell'immediato post-gara si è temuto anche sulla sua partecipazione ai Mondiali che cominceranno tra poco in Russia. Salah però, il giorno ...

Salah - dopo il dramma l'ottimismo : "Può recuperare per i Mondiali" : Le lacrime sul volto di Mohamed Salah lasciano spazio a un timido sorriso. Ci vorrà ancora tempo per smaltire la delusione e l'amarezza per la Champions sfumata nella notte di Kiev , ma con ogni ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Egitto. C’è Salah del Liverpool! : Il commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Egitto, Hector Cuper, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Inter e Parma, ha diramato l’elenco dei calciatori pre-convocati per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia. Sono 29 per ora i Faraoni chiamati, ovviamente è presente la stella del Liverpool Mohamed Salah. Portieri Essam El Hadary (Al Taawoun) Mohamed El-Shennawy (Al ...

Salah - caso Mondiali : la lite sponsor è risolta in Egitto : Così, vista la popolarità di Momo, si è mosso il mondo della politica, e la disputa sembra risolta: la WE dovrà fare a meno dell'immagine del calciatore più popolare del Medio Oriente, e Salah ...