ilfattoquotidiano

: Milano, madre straccia il passaporto della figlia di 10 anni per salvarla dalle nozze combinate in Bangladesh - fattoquotidiano : Milano, madre straccia il passaporto della figlia di 10 anni per salvarla dalle nozze combinate in Bangladesh - fanpage : Sposa bambina a 10 anni con uomo di 22: la madre si ribella e straccia il passaporto - Djesybig : RT @fattoquotidiano: Milano, madre straccia il passaporto della figlia di 10 anni per salvarla dalle nozze combinate in Bangladesh https://… -

(Di domenica 27 maggio 2018) A dieciera promessa sposa in Bangladesh a un parente di 22. Sua, però, si è opposta allee hato il suoe quelloper impedirle di lasciare l’Italia. La vicenda, per la quale è in corso un processo, è stata pubblicata dal Giorno che scrive di “un contesto familiare difficile” dal quale è nata una denunciadonna contro il marito per maltrattamenti in famiglia. La bambina è stata ascoltata in un’audizione protetta e ha confermato al giudice di aver sentito mamma discutere con papà di quel matrimonio. L’uomo sarebbe andato in questura insieme a loro per denunciare lo smarrimento dei passaporti e poi da lì al consolato del Bangladesh per ottenere un duplicato. Lui smentisce la storia raccontata dalla moglie. E nega anche di averla mai aggredita con un coltello tanto da procurarle una ferita al palmomano solo perché ...