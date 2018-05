Real-Liverpool | lo show di Dua Lipa | l' infortunio di Salah | il gol di Bale Le foto della

Champions league - il Real Madrid asfalta il Liverpool : 3-1 - incubo di Karius : Il Real Madrid si conferma campione d'Europa per il terzo anno consecutivo. Nella finale di Champions league di Kiev, la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane ha battuto per 3-1 il Liverpool. ...

Real Madrid - Liverpool 3-1 : doppietta di Bale - spagnoli ancora vincenti : Sono rimaste solo in due a giocarsi il trofeo per club più importante al mondo con gli spagnoli che puntano al quarto successo negli ultimi cinque anni mentre gli inglesi vogliono tornare ad alzare ...

Trionfo Real : terza Champions di fila. Bale e le papere di Karius stendono il Liverpool 3-1 : Il tris è servito: il Real Madrid, nella notte di Kiev, alza al cielo la sua terza Champions League consecutiva, battendo per 3-1 il Liverpool. Merito di uno straordinario Gareth Bale e di un...

Champions - il Real Madrid è campione d'Europa : Bale doppietta - Karius da incubo - 3-1 al Liverpool : C'è sempre e solo il Real Madrid: a Kiev batte 3-1 il Liverpool in finale e si laurea campione d'Europa per la tredicesima volta nella storia, la terza consecutiva. Il Madrid entra nella leggenda, ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 - il tabellino : Real Madrid-Liverpool 3-1 , primo tempo 0-0, MARCATORI: Benzema , R, al 6', Mané , L, al 10', Bale , R, al 19' e al 38' s.t. Real MADRID , 4-3-1-2, : Navas; Carvajal , dal 36' p.t. Nacho, , Varane, ...

Champions League 2018 - Real Madrid campione. Liverpool ko 3-1 : Blancos alla tredicesima Coppa. Reds subito senza Salah, uscito per infortunio al 29esimo. Eroe della serata Bale, entra e cambia la partita. Eroe negativo Karius, il portiere dei Reds responsabile su ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool , Finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

LIVE Finale Champions League - Real Madrid-Liverpool in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : DIRETTA streaming sul sito di Mediaset , gratis, e su Premium Play , per gli abbonati, : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 : disastro Karius - perla di Bale. Zidane fa “13” : Real Madrid-Liverpool 3-1- Il Real Madrid è Campione d’Europa per la 13a volta nella sua storia. 3a vittoria consecutiva negli ultimi 3 anni. Zinedine Zidane batte ogni record e porta a casa il 3° successo in finale in soli 3 anni di carriera. Parte bene il Liverpool, fino al ko di Salah. Problema ad una […] L'articolo Real Madrid-Liverpool 3-1: disastro Karius, perla di Bale. Zidane fa “13” proviene da Serie A News ...

DIRETTA/ Real Madrid-Liverpool (risultato finale 3-1) streaming video Canale 5 : i blancos vincono la Champions : DIRETTA Real Madrid Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca la finale di Champions League, allo stadio Olimpico di Kiev(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:34:00 GMT)

Real-Liverpool 3-1 La Diretta doppietta di Bale - Karius disastroso : Allo stadio Olimpiyskiy di Kiev va in scena la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool. I Blancos guidati da Zidane puntano al terzo titolo consecutivo, un'impresa che non succede ...

Finale Champions League 2018 LIVE : in campo Real Madrid Liverpool 2-1 - Salah ko FOTO : In campo Real Madrid LIVErpool 2-1 DIRETTA Palo di Manè al 70' Gol in rovesciata di Bale al 64'. Gallese era entrato da tre minuti al posto di Isco Manè riapre il match con un gran gol di rapina in ...

Real Madrid - Liverpool 2-1 : cronaca diretta - risultato in tempo Reale : Sono rimaste solo in due a giocarsi il trofeo per club più importante al mondo con gli spagnoli che puntano al quarto successo negli ultimi cinque anni mentre gli inglesi vogliono tornare ad alzare ...

Finale Champions League : Real Madrid-Liverpool 3-1. Galacticos Campioni d’Europa - terza volta consecutiva. Doppietta di Bale : Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2018 e si è così confermato Campione d’Europa per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno da quando la competizione ha preso questa denominazione e che nell’era della Coppa Campioni era avvenuta soltanto tre volte (pokerissimo iniziale proprio dei galactcos dal 1956 al 1960, poi tris dell’Ajax nel 1971-1973 e del Bayern Monaco nel 1974-1976). Le merengues hanno ...