Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, accusate didi denaro per oltredi euro tra la Svizzera e Dubai. Effettuate anche numerose perquisizioni sul territorio nazionale. Fatta luce su un'associazione per deliquere transnazionale dedita al.(Di sabato 26 maggio 2018)