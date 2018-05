Le multe aumentano dell' 81% | ma gli italiani non le pagano

ilgiornale

(Di sabato 26 maggio 2018) Negli ultimi dieci anni, secondo le stimea Cgia di Mestre, lea seguitoa violazione del codicea strada sono umentate di quasi l'81%, ma il numero degli automobilisti che le pagno è sceso drasticamente.Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2016, anno in cui appena il 39% di chi ha ricevuto una contravvenzione per divieto di sosta o superamento dei limiti di velocità ha pagato. Infatti, il 61% non ha versato i soldi dovuti. I Comuni, infatti, hanno riscosso solamente un miliardo di euro, derivati dalle, contro i 2,5 dovuti da quanti non avevano rispettato le regole stradali, cioè il 38,8%. Confrontando la situazione con quella di dieci anni prima, si nota un netto peggioramento, che evidenzia un calo di pagamenti di più del 20%, dato che nel 2006, quasi il 60% dei multati, versavano l'onere dovuto.Il problema potrebbe derivare dalla difficoltà di ...