Porsche Design Huawei Mate RS | l’evento di Wired

gqitalia

: RT @LayecChristophe: Porsche 911 Gemballa Design . - soggyferrari : RT @LayecChristophe: Porsche 911 Gemballa Design . - MC1_Motorsport : RT @LayecChristophe: Porsche 911 Gemballa Design . - LayecChristophe : Porsche 911 Gemballa Design . -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Si è tenuto la sera del 23 maggio lo speciale evento organizzato daItalia per presentare l’ultima innovazione nel mondo della tecnologia: il nuovo avveniristico smartphoneRS, il telefono con la rivoluzionaria tripla fotocamera Leica, lettore di impronte sotto lo schermo e ricarica wireless. Nello store di, in Via della Spiga a Milano, gli ospiti sono stati invitati a scoprire il nuovo device che, grazie al suoricercato e alle sue caratteristiche altamente sofisticate, stabilisce un nuovo traguardo nel mobile luxury in cuiestremo e tecnologia innovativa si fondono insieme per assicurare la migliore esperienza possibile in termini di potenza ed estetica.