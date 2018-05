Le sei sneakers per tutti i gusti da indossare ora

gqitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Nella mescolanza sempre più fluida tra casualwear e sportswear, la sneaker diventa il fiore all’occhiello di ogni look che si rispetti, unendosi con facilità al denim, così come ai tessuti più strutturati e urban. Tra lanci a profusione e costruzioni sempre più elaborate ecco i sei modelli da non perdere. La Snewkers Billy di N°21, forma corposa, suola massiccia bicolore e una tomaia che unisce pelle, vernice a inserti tech. New Balance 998 by Todd Snyder rivisitata in chiave pink sunset (il colore immancabile nelle collezione del designer), che prende in prestito il rosa dai tramonti del deserto sopra Palm Springs e unisce al suede, pelle e dettagli funzionali. La Solarboost di adidas si ispira alle scoperte ingegneristiche della NASA ed è costruita all’insegna della funzionalità, è una scarpa da running ad alte prestazioni, leggerissima, dotata delle migliori innovazioni ...