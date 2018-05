Torino | assalto al concorso per infermieri | quasi tremila candidati per 5 posti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018)domande per cinqueda infermiere. E le immagini del PalaAlpitour diparlano da sé: i, provenienti da tutta Italia, si sono accalcati all’ingresso della struttura per passare i controlli al metal-detector. Poi si sono messi in fila per le procedure di registrazione. Era dal 2010 che l’ospedale Humanitas Gradenigo del capoluogo piemontese non bandiva unpubblico per. E oggi, come allora, idisponibili sono solo cinque, mentre le domande di ammissione pervenute sono 2.839. L'articoloalperper 5proviene da Il Fatto Quotidiano.