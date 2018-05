Alitalia | la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione “Ipotesi di bancarotta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) La Guardia diha acquisitonella sede dicon un decreto di esibizione emesso dalla Procura di Civitaper varie ipotesi difraudolenta. L’operazione è stata disposta in base alla relazione sulle cause di insolvenza, depositata dai commissari straordinari della compagnia presso il tribunale competente. Iacquisiti sono relativi allaprecedente all’amministrazione straordinaria, quella targata Etihad. Intanto sempre martedì la commissione Speciale del Senato ha dato il via libera al decreto legge con la proroga dei tempi per il completamento della procedura di cessione della compagnia. Il provvedimento è stato approvato con le modifiche contenute nell’emendamento del relatore Mario Turco (M5s) che ha ottenuto il mandato a riferire in aula da parte di tutti i gruppi. L’emendamento presentato dal relatore, e approvato dalla ...