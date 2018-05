Parlare al pancione | arriva lo studio che sconfessa il “mito”

dilei

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ce l’hanno ripetuto talmente tante volte che abbiamo finito tutte per pensare che fosse un dato di fatto:al bimbo nello aiuta a creare un legame con genitore e fratelli, mentre fargli ascoltare musica aumenta il suo benessere e stimola la creatività. E’ per questo, che una volta rimaste incinte, le abbiamo anche provate tutte: dal mettere le cuffie sulla pancia mentre l’iPod suonava Mozart, al leggergli favole ad alta voce, a farla sorellina o il fratellino con la bocca incollata alla nostra pancia. Non prendetela male, ma la verità è che tutto questo non è servito a niente. La rivelazione viene dallodella dottoressa Marisa Lopez-Teijón e della sua equipe dell’Istituto Karolinska e l’Università di Stoccolma, sull’udito del feto e sull’effetto della musica all’inizio della vita. Il risultato non lascia spazio a ...