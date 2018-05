F1 | GP Monaco Montecarlo 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

: Welcome to the NEW Maldives Il Kandima è il resort più cool e trendy delle Maldive #maldives #resort #relax #mare… - DautiElgita : Welcome to the NEW Maldives Il Kandima è il resort più cool e trendy delle Maldive #maldives #resort #relax #mare… - eventi_mc : 18 May: #Concerti : Concerto degli allievi della Fondazione Turquois #MonteCarlo #MAGGIO -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Nel weekend del 24-27 maggio si disputerà il GP di, sesta tappa del Mondiale F1. Sul circuito diandrà in scena l’appuntamento più glamour, affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine del Principato i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia della Formula Uno. Il tracciato è angusto, la carreggiata è ridotta, sorpassare è molto difficile se non impossibile ma le emozioni non mancheranno. Sebastian Vettel vuole riscattarsi dopo tre gare deludenti, Lewis Hamilton cerca la terza vittoria consecutiva: si preannuncia una nuova battaglia tra Ferrari e Mercedes, le Rosse sembrano poter avere qualcosa in più ama le Frecce d’Argento cercheranno di confermarsi velocissime anche nel Principato. Gli incidenti e la safety car saranno dei fattori determinanti in unsettimane che si preannuncia davvero ...