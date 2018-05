Giorgio Montanini | Pregiudizio Universale nacque per me | avrei dovuto fare

blogo

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nei teatri italiani l'affermazione è incessante e crescente, ma il rapporto dicon il piccolo schermo è al contrario conflittuale. Qui il successo di Nemico Pubblico fa per forza di cose il paio con le brevi esperienze a Ballarò e.Se le copertine per il talk di Raitre (poi soppresso) furono due, appena uno in più fu il numero di puntate di quella che può essere definita un’appendice de Le Iene, tornata in onda da fine aprile su Italia 1.prosegui la lettura: "per me,ventiquattro puntate" pubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2018 03:33.