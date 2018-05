Edu Day 2018 | Microsoft Italia collabora con le scuole per la digitalizzazione

Veneto : nelle scuole primarie arriva il ‘Latte Days’ - campagna di Educazione alimentare : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – Il 18 e il 26 maggio arrivano in Veneto i ‘Latte Days” due giornate di eventi ricreativi, educativi e sensoriali per far conoscere il latte e i suoi derivati ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, organizzate dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare.L’iniziativa, che coinvolgerà oltre 400 bambini, rientra nel programma di educazione alimentare ‘Latte ...

Veneto : nelle scuole primarie arriva il 'Latte Days' - campagna di Educazione alimentare (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dei numeri, delle ricadute economiche e sociali della filiera si parlerà nel corso del convegno 'Tutte le qualità del latte. Dai numeri della filiera ai benefici per la salute" in programma venerdì 18 maggio – ore 10.30 nella sede dell'Istituto Comprensivo F. Querini di Mestre. Un evento di approfondimento in cui il presidente della CCIAA Delta Lagunare Giuseppe Fedalto, ...

Veneto : nelle scuole primarie arriva il 'Latte Days' - campagna di Educazione alimentare : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Il 18 e il 26 maggio arrivano in Veneto i "Latte Days" due giornate di eventi ricreativi, educativi e sensoriali per far conoscere il latte e i suoi derivati ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, organizzate dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Del

