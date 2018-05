: Un altro #bus in fiamme a Piazza Venezia a #Roma. La #Capitale è a pezzi tra immondizia buche e un trasporto urbano… - AlessiaMorani : Un altro #bus in fiamme a Piazza Venezia a #Roma. La #Capitale è a pezzi tra immondizia buche e un trasporto urbano… - Agenzia_Ansa : Ancora allarme incendio su bus a #Roma, due sos in centro - Agenzia_Ansa : Bus in fiamme nel centro di Roma, il momento dell'esplosione -

dal servizio in via preventiva e a tempo indeterminato". E' la lettera che ha ricevuto la dipendente Atac eMicaela Quintavalle. Le viene contestata la partecipazione e quanto detto nello show Tv Le Iene,dopo che due bus si erano incendiati in strada a: "Non si fa manutenzione -aveva detto- Non ci sono pezzi di ricambio. Sono anni che denuncio questa situazione. Ai colleghi che segnalano i guasti vengono fatti dispetti, li tolgono dagli straordinari e quindi finiscono per non segnalare".(Di giovedì 17 maggio 2018)