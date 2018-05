Salvini | intesa con M5S o si vota

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Quirinale concede altro tempo Salvini : 'Mano libera sui migranti' Di Maio : 'Non facciamo nomi' Video : 'Stanno cambiando i riti della politica. Si discute prima delle questioni che riguardano gli italiani e poi anche, parallelamente e in conclusione, di quelli che saranno gli esecutori di questi temi',...

Salvini-Di Maio - il nuovo governo appeso a un filo : i punti su cui rischia di saltare l'intesa : Ancora nulla di fatto per il governo. Dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini prende tempo: "Stiamo facendo uno sforzo enorme, perché se dovessimo ragionare per convenienza politico-partitica non...

Giorgia Meloni a Salvini : "Rifletti ancora prima di chiudere l'intesa con il M5S" : "Il premier deve essere espressione del centrodestra capace di garantire le idee che condivide il 38% degli italiani, quelli che hanno votato il centrodestra, che è arrivato primo alle elezioni, ...

Lega-M5s : "Pronti a riferire a Mattarella" |Di Maio-Salvini - intesa su premier politico : "Siamo pronti a riferire". La telefonata al Quirinale arriva domenica sera, dopo una lunga giornata di trattative segnata da un doppio vertice a Milano tra M5s e Lega. Il contratto di governo sarebbe quasi chiuso, ma resta il nodo premiership.

Governo - Salvini : 'Entro stasera chiamata a Colle'. Si cerca premier terzo. Intesa su pensioni : Prosegue la trattativa tra M5s e Lega sul contratto di Governo. Nel pomeriggio nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e in serata dovrebbe essere pronta la seconda bozza sul programma. E' ...

M5S-Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

Di Maio-Salvini verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...