Uomini e Donne Sara Affi Fella avvistata | la decisione su Lorenzo e Luigi prima della

Uomini e Donne/ Armando e Manuela dopo l'addio : "Abbiamo vissuto un momento difficile" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Armando e Manuela dopo l'addio al programma stanno ancora insieme. Ma raccontano: "Abbiamo vissuto un momento molto duro"(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:05:00 GMT)

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di Uomini e Donne 2018-2019? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre 2018, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Scoppia il gossip sul Web : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Gossip : una neo coppia di Uomini e Donne nel cast di Temptation Island? Video : Chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island? A poco più di un mese dall'inizio della messa in onda dell'amatissimo reality estivo di Canale 5, si rincorrono i Gossip su quelli che dovrebbero essere i 'vip' pronti a partecipare al programma. Una delle coppie che potremmo vedere alle prese con i ragazzi/e single, è quella di Nicolò Brigante e Virginia Stablum, che si è appena formata a Uomini e Donne; intervistato da un ...

Tina Cipollari - rapporti tesi con Maria De Filippi : pronta a lasciare il trono di Uomini e Donne? : L'indiscrezione è di quelle decisamente rumorose: Tina Cipollari e Maria De Filippi sarebbero ai ferri corti, con la regina della tv che sarebbe decisamente amareggiata e furiosa nei confronti della '...

“Ammazza Riccardo!”. Il cavaliere del trono over si spoglia e… esplode lo studio di Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati definiti i nuovi Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La versione giovanile, diciamo. Protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla, sfuriate di gelosia e litigi focosi con Sossio Aruta, l’altro pretendente di Ida, finalmente hanno capitolato. Abbiamo assistito al ‘colpo di scena’ – perché nessuno si aspettava che avvenisse in quel momento e soprattutto ...

Uomini e Donne/ Giordano e Nicolò - prima della scelta il gesto d'amore per Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari fanno un ultimo gesto d'amore per Nilufar Addati prima della scelta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani contesa tra Giorgio e Marco? Un gesto spiazza tutti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti vuole riconquistare Gemma Galgani? La dama contesa tra lui e Marco Cappagli: chi sceglierà? Proprio quando la conoscenza con Marco Cappagli sembrava proseguire a gonfie vele, Giorgio Manetti torna a mettere confusione nella mente e soprattutto nel cuore di Gemma Galgani. La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, come svela IsaeChia, ha visto infatti Giorgio fare una ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Giorgio decide di parlare con Gemma : Mercoledì 9 maggio 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì alle ore 14:45.Di seguito, trovate i principali avvenimenti, divisi per protagonista. prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Giorgio decide di parlare con Gemma pubblicato su Gossipblog.it 12 maggio 2018 03:18.

Uomini e Donne - il superdotato del Trono Over sfila senza vestiti : le immagini da godere : Riccardo Guarnieri del Trono Over sbalordisce tutti e si spoglia in tv. Il ' superdotato ' si toglie la maglietta e sfoggia un super fisico durante la sfilata nella puntata di Uomini e Donne . Le ...