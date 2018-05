La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata | arriverà la prossima settimana

Come cambia PUBG su Xbox One con la nuova patch - le novità : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One con una nuova patch che porterà tanti cambiamenti. Per PUGB infatti dopo la mappa Miramar continuano ad arrivare novità dal Test Server e diversi cambiamenti forse anche con una successiva patch pubblica. I cambiamenti di PUBG su Xbox One Come riporta GamingBolt, da cui potete leggere anche tutte le note della patch, sul Test Server è in corso un periodo di prova per una patch che porterà ...

Destiny 2 : in arrivo una nuova patch : Nei giorni scorsi sono state rilasciate molte informazioni sull'attesissima espansione di Destiny 2 (la Mente Bellica) insieme alla nuova patch che arriverà l'8 maggio. Recentemente gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli.Come riporta Gamingbolt il Vault sarà incrementato di 300 slot (al posto dei 200 predefiniti), sappiamo anche che la tutte le emote a disposizione di un giocatore potranno essere scambiate in qualunque momento. La parte ...

The Witcher 3 : CD Projekt RED conferma di essere al lavoro su una nuova patch per PS4 Pro : Lo scorso 11 aprile 2018, CD Projekt RED ha rilasciato una patch per The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 Pro che introduceva il supporto all'HDR, ma i giocatori hanno trovato tanti nuovi bug in seguito all'aggiornamento e hanno segnalato varie problematiche.Come riportato da PlayStation LifeStyle, tra i problemi più riscontrati, ci sono stati quelli relativi ai forti cali di frame rate o quelli con la Draw Distance, visibilmente ridotta, senza ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Improved texture streaming behavior when using a scope. Fixed some objects being rendered using low resolution textures. Fixed weapon ammo count display in the HUD sometimes being incorrect. Gameplay ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Ieri, primo maggio, è finalmente stata resa disponibile la stagione 4 di Fortnite e, grazie alla segnalazione di VG247.com, possiamo scoprire tutte le novità introdotte con la nuova patch.Oltre a introdurre una nuova area, creata dalle meteore, la nuova patch apporta una serie di cambiamenti, tra cui la possibilità di rendere più facile il colpo alla testa. L'aggiornamento si sbarazza anche della balestra.Note della patch della stagione 4 di ...

PUBG : disponibile una nuova patch : E' da poco disponibile una nuova patch per PUBG, il battle royale targato Bluehole. Come riporta Segmentnext, tra le novità principali figura l'aumento dei danni inferti a braccia e gambe del nemico e la possibilità di selezionare una specifica mappa, feature che i fan chiedevano da tempo. Potete trovare qui di seguito il changelog completo del nuovo aggiornamento:Avete già scaricato questa patch? Cosa ne pensate?Read more…

God of War : disponibile una nuova patch : Sembra che Sony Santa Monica si stia dando da fare per supportare il nuovo God of War, come infatti riporta Wccftech, a distanza di un solo giorno dal precedente aggiornamento è disponibile la nuova patch 1.14.Al momento però non possiamo darvi i dettagli circa i miglioramenti introdotti da questa patch in quanto sul changelog appare soltanto un generico "risoluzione di vari bug e miglioramenti", come del resto nel precedente aggiornamento. God ...

God of War : la nuova patch incrementa le dimensioni del testo : God of War è un titolo che sta galvanizzando pubblico e critica, ma sembra che abbia un difetto apparentemente innocuo ma che potrebbe dare fastidio, letteralmente, ai vostri occhi.Come ci fa notare Kotaku infatti, il gioco presenta scritte testuali con un carattere piccolo, tanto piccolo da costringere numerosi giocatori ad alzarsi dal divano, pad alla mano, per avvicinarsi al display del loro televisore per riuscire a leggere.la nuova patch ...

nuova mappa Overwatch ambientata in Italia al 20 aprile - cosa aggiunge la patch : Overwatch ha ricevuto un aggiornamento molto atteso. Durante la notte i server del PTR di Overwatch si sono aggiornati regalando ai giocatori tantissime novità. Nel corso delle ultime settimane erano già stati svelati i primi dettagli sul nuovo aggiornamento, come il rework di Hanzo e la versione PvP della mappa Italiana Rialto, ma stamane gli utenti si sono ritrovati anche una serie di sorprese come i nerf di Genji e Tracer. Tantissime novità ...

Halo : The Master Chief Collection riceverà una nuova importante patch in estate : I fan di Halo saranno sicuramente in attesa del nuovo episodio della famosa serie sparatutto. Come certamente saprete, l'E3 2018 è alle porte e l'importante fiera potrebbe essere un'ottima occasione per un eventuale annuncio, al momento però non si hanno notizie certe riguardo Halo 6.Tuttavia, i giocatori saranno felici di sapere che 343 Industries pubblicherà in estate un importante aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection. Come ...

La nuova patch per il 4K di Doom a confronto tra Xbox One X e PS4 Pro - analisi comparativa : Nei giorni scorsi Bethesda e id Software hanno distribuito un aggiornamento per introdurre la risoluzione 4K al reboot di Doom del 2016, promettendo miglioramenti alla qualità dell'immagine sia per PlayStation 4 Pro sia per Xbox One X. Le risoluzioni sono sicuramente aumentate ma è stato segnalato che, come conseguenza, le prestazioni ne hanno invece sofferto. I nostri test confermano questa situazione ma il lavoro svolto per Wolfenstein: The ...

La nuova patch di Playerunknown's Battlegrounds cambia significativamente la velocità e il danno del campo elettrico : Se vi fosse mai capitato di giocare una partita a Playerunknown's Battlegrounds, saprete che uno degli elementi fondamentali del gioco è il campo elettrico, la "Blue Zone", che nel corso di un match avanza progressivamente costringendo i giocatori a concentrarsi in una ristretta porzione della mappa.Fin dal lancio di PUBG gli sviluppatori non avevano mai modificato le statistiche della Blue Zone, come il danno che infligge, la velocità con cui ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Una nuova video analisi esamina la patch 4K di DOOM per PS4 Pro e Xbox One X : Come probabilmente saprete alla fine dello scorso mese DOOM ha ricevuto un interessante aggiornamento che ha introdotto la risoluzione 4K per le versioni PS4 Pro e Xbox One X. L'update grafico è stato già preso in esame da Digital Foundry che ci ha offerto una prima analisi in video.Ora, la redazione britannica torna sulla patch di DOOM, pubblicando un nuovo filmato. Dalla nuova analisi tecnica, si evince che l'aggiornamento per il 4K migliora ...